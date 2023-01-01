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D&D Beyond

D&D Beyond

dndbeyond.com

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D&D Beyond (DDB) هي مجموعة الأدوات الرقمية الرسمية ورفيق اللعبة للإصدار الخامس من Dungeons & Dragons. تستضيف DDB إصدارات عبر الإنترنت من كتب الطبعة الخامسة الرسمية لـ Dungeons & Dragons، بما في ذلك كتب القواعد والمغامرات والملاحق الأخرى؛ كما أنه يوفر أيضًا أدوات رقمية مثل منشئ الشخصيات وورقة الأحرف الرقمية وقوائم الوحوش والتهجئة التي يمكن فرزها وتصفيتها، ومنشئ اللقاءات، وملحق Twitch التفاعلي. بالإضافة إلى محتوى D&D الرسمي، فإنه يوفر أيضًا القدرة على إنشاء محتوى مخصص للمشروبات المنزلية وإضافته. تنشر D&D Beyond أيضًا محتوى الفيديو الأصلي والبث المباشر والمقالات الأصلية، بما في ذلك المقابلات مع موظفي Dungeons & Dragons ومعاينات المحتوى وروابطه وتحديثات التطوير الأسبوعية. تم تشغيل D&D Beyond سابقًا بواسطة Curse LLC، وهي شركة تابعة لـ Twitch. ومع ذلك، في 12 ديسمبر 2018، أعلنت شركة Fandom, Inc. أنها استحوذت على جميع أصول Curse الإعلامية، بما في ذلك D&D Beyond.

الموقع الإلكتروني: dndbeyond.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ D&D Beyond. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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