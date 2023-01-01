WebCatalog
Ball Crash FRVR

Ball Crash FRVR

ballcrash.frvr.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ball Crash FRVR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تدريب ردود أفعالك عن طريق إطلاق الكثير من الكرات ومسح الشاشة من الفقاعات!

الموقع الإلكتروني: ballcrash.frvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ball Crash FRVR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Space Bubbles

Space Bubbles

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Dot Rush

Dot Rush

poki.com

Octa FRVR

Octa FRVR

octa.frvr.com

Bubble Shooter FRVR

Bubble Shooter FRVR

bubbleshooter.frvr.com

Bubbles

Bubbles

poki.com

Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

Wally Jump FRVR

Wally Jump FRVR

wallyjump.frvr.com

Frosty FRVR

Frosty FRVR

frosty.frvr.com

Putt Rush FRVR

Putt Rush FRVR

puttrush.frvr.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية