Cosmic Cannon هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. إبقاء الكرة في الهواء لأطول فترة ممكنة من خلال تسديد الكرات الأخرى لدعمها. في كل مرة تصطدم فيها كرتان ببعضهما البعض، سيزيد العدد الموجود في منتصف الكرات بمقدار واحدة. قد تظهر الكرات ذات وجوه شخصيات Nitrome الأخرى، لكنها لا تحتسب ضمن درجاتك عندما تضرب كرات أخرى. لذا استمر في ضرب الكرات العادية وتغلب على أعلى الدرجات الخاصة بك! انقر أو اضغط في أي مكان على الشاشة لتسديد الكرة. قم بزيادة درجاتك عن طريق ضرب نفس الكرة بشكل متكرر. تم إنشاء Cosmic Cannon بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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