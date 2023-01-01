WebCatalog
ZestMoney

ZestMoney

app.zestmoney.in

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZestMoney على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ZestMoney. حلم كبير، دفع صغير. حياة أفضل للجميع. ويساعد Zest في جعله في متناول الملايين للترقية والتحسين والارتقاء مع إبقائه في المتناول. يمنحك الشراء باستخدام Zest حرية التسوق الآن والسداد على أجزاء تصل إلى 36 شهرًا. عليك أن تختار ما هو الأفضل بالنسبة لك. من خلال عملية موافقة سريعة مكونة من 3 خطوات، يتم قبول Zest في أكثر من 10000 متجر عبر الإنترنت و75000 متجر غير متصل بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: zestmoney.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZestMoney. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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