ZeroHedge - على جدول زمني طويل بما فيه الكفاية، ينخفض ​​معدل البقاء على قيد الحياة للجميع إلى الصفر.

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