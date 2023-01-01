YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. هي شركة إيطالية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت تم إنشاؤها في 5 أكتوبر 2015 بعد الاندماج بين Yoox Group وNet-a-porter Group. تأسست Yoox في الأصل على يد Federico Marchetti في ميلانو عام 2000، وتأسست Net-a-Porter على يد ناتالي ماسينيت في لندن عام 2000.

الموقع الإلكتروني: yoox.com

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