WebCatalog
YAWB

YAWB

yawb.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YAWB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببناء موقع ويب يتمتع بأقصى قدر من المرونة وقابلية التخصيص مجانًا باستخدام Yawb.io. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتوسيع ويسمح بتصدير الموقع بسهولة بنقرة واحدة.

الموقع الإلكتروني: yawb.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YAWB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Beacons

Beacons

beacons.ai

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

Time.Graphics

Time.Graphics

time.graphics

Malcare

Malcare

malcare.com

uKit

uKit

ukit.com

Hello Bar

Hello Bar

hellobar.com

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

10015

10015

10015.io

Webnode

Webnode

webnode.com

POWR

POWR

powr.io

Zaap

Zaap

zaap.ai

Whisk

Whisk


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية