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Malcare

Malcare

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: malcare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Malcare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سيحافظ برنامج MalCare على أمان موقعك دون إبطائه. احصل على عمليات فحص تلقائية للبرامج الضارة، وإزالة البرامج الضارة بنقرة واحدة، وجدار حماية في الوقت الفعلي لتوفير الأمان الكامل لموقعك على الويب.

الموقع الإلكتروني: malcare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Malcare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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