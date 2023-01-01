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Walden

Walden

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الموقع الإلكتروني: waldenapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Walden على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

متجر متكامل لإدارة الجدولة والمدفوعات وتجربة العميل وما بعده. قم بتحسين النتائج وتنمية ممارستك - بغض النظر عن الصناعة.

الموقع الإلكتروني: waldenapp.com

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