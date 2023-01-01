تعرف على Verble، مساعدك المجاني لكتابة الكلام بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي يساعدك على إتقان فن الإقناع اللفظي وسرد القصص.

الموقع الإلكتروني: verble.app

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