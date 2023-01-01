مستوى جديد من الوعي الذاتي. يستخدم GPT-Me الذكاء الاصطناعي التوليدي وVNA الخاص بك لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك على التحدث والاستجابة تمامًا كما تفعل!

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