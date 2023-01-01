WebCatalog
Adrenaline

Adrenaline

useadrenaline.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adrenaline على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك الأدرينالين التحدث إلى قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. إنه مدعوم بالتحليل الثابت والبحث المتجه ونماذج اللغات الكبيرة. فهم أي قاعدة تعليمات برمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي - توقف عن الزحف عبر الوثائق. تحدث مباشرة إلى حزمة أو مشروع كما تفعل مع أحد الخبراء.

الموقع الإلكتروني: useadrenaline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adrenaline. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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