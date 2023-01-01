Adrenaline

يتيح لك الأدرينالين التحدث إلى قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. إنه مدعوم بالتحليل الثابت والبحث المتجه ونماذج اللغات الكبيرة. فهم أي قاعدة تعليمات برمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي - توقف عن الزحف عبر الوثائق. تحدث مباشرة إلى حزمة أو مشروع كما تفعل مع أحد الخبراء.

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