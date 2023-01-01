WebCatalog
Summarist

Summarist

summarist.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Summarist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يستخدم Summarist.ai تقنية OpenAI's GPT-3 لإنشاء ملخصات الكتب. يعد GPT-3 نموذجًا لغويًا قويًا يمكنه إنشاء نص يشبه الإنسان. يتم تدريبه على مجموعة كبيرة من النصوص من الإنترنت وهو قادر على إنشاء نص حول مجموعة واسعة من المواضيع.

الموقع الإلكتروني: summarist.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Summarist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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