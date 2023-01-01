يستخدم Summarist.ai تقنية OpenAI's GPT-3 لإنشاء ملخصات الكتب. يعد GPT-3 نموذجًا لغويًا قويًا يمكنه إنشاء نص يشبه الإنسان. يتم تدريبه على مجموعة كبيرة من النصوص من الإنترنت وهو قادر على إنشاء نص حول مجموعة واسعة من المواضيع.

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