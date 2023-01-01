يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Utsav على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تطبيق حجز Puja رقم 1 في الهند في المعابد الشهيرة ⛩️ مثل Shakti Peeths وJyotirlinga. Utsav هي الوجهة الشاملة لكل إخلاصك. شاهد تقاليد الهند من خلال المهرجانات 🎊 من كل زاوية مثل غانيش شاتورثي ونافراتري ودورجا بوجا وجاجاداتري بوجا وجانماشتامي وساراسواتي بوجا ولاكسمي بوجا ودانتيراس وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: utsavapp.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Utsav. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.