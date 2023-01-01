التسويق ودورة الحياة عبر البريد الإلكتروني لـ SaaS. تحت سقف واحد. قم برعاية عملاء SaaS المحتملين لديك، وقم بتحويلهم إلى عملاء من خلال حملات مبيعات دائمة الخضرة، ثم انتقل بسلاسة إلى إعداد المستخدم. يمكنك الانضمام إلى حسابات الشركة وإشراكها، وليس المستخدمين الفرديين.

الموقع الإلكتروني: userlist.com

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