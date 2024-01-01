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Upflow

Upflow

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الموقع الإلكتروني: upflow.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upflow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Upflow أحدث البرامج وتقنيات الدفع لشركات B2B للارتقاء بعمليات تحصيل النقد الخاصة بها إلى المستوى التالي، وتحسين تدفقاتها النقدية. يقوم برنامج Upflow بإدارة حسابات القبض الخاصة بك نيابةً عنك من خلال سير عمل آلي ومخصص ويتكامل بنقرة واحدة (حرفيًا) مع برنامج المحاسبة الحالي لديك. الحصول على أموال بشكل أسرع وأسهل! قلل من دفعاتك المتأخرة بنسبة 50%. تتضمن ميزات Upflow ما يلي: * مقاييس في الوقت الفعلي لمجموعة الحسابات مستحقة القبض الخاصة بك * سير العمل الآلي والشخصي * بوابات الدفع تتكيف مع كل عميل يتكامل Upflow مباشرة مع الحلول المحاسبية المختلفة مثل Quickbooks أو Netsuite أو Xero ويمكنه أيضًا تطوير واجهات برمجة تطبيقات محددة. تعمل شراكات Upflow مع Stripe وGo Cardless على تبسيط المدفوعات لعملائك. لدى Upflow مئات المستخدمين حول العالم، بما في ذلك Front وLattice وProductboard، ويدعمهم مستثمرون رئيسيون (YCombinator وeFounders) ورواد ملائكة أعمال التكنولوجيا المالية.

الموقع الإلكتروني: upflow.io

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