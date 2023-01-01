WebCatalog
Tomorrow IO

Tomorrow IO

app.tomorrow.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tomorrow IO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توقع أكبر تحديات الطقس وأتمتها وحلها مع Tomorrow.io. يمنحنا Tomorrow.io القدرة على رؤية المستقبل وفهم ما سيحدث حتى نتمكن من التخطيط ليومنا بشكل أفضل قليلاً.

الموقع الإلكتروني: tomorrow.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tomorrow IO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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