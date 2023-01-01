تطبيق ذكي للقيام به يخدع الدماغ البدائي لإكمال المهام. فشل أنظمة الإنتاجية. تودورانت لا. إن مجموعة القيود والثناء المصممة بعناية تعلم الجزء البدائي من الدماغ أن يتوق إلى الإنتاجية مثلما نتوق إلى السكر. بينما تركز التطبيقات الأخرى على تخزين وتنظيم وأتمتة قوائم لا نهاية لها من المهام، يركز Todorant على ما يهم: إكمال المهام.

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