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Toast Takeout & Delivery

Toast Takeout & Delivery

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الموقع الإلكتروني: toasttab.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toast Takeout & Delivery على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Food you love without the wait. Order ahead from your favorite restaurants. Customize your order, pay in seconds, and pick it up in-store. Toast TakeOut is your VIP access to the best food.

الموقع الإلكتروني: toasttab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toast Takeout & Delivery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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