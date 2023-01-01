يعد TimeOS (المعروف سابقًا باسم Magical) أول تقويم يعمل بتقنية GPT ويقوم بتدوين ملاحظات الاجتماع ومتابعاته نيابةً عنك.

الموقع الإلكتروني: timeos.co

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