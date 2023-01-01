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Thumbtack

Thumbtack

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الموقع الإلكتروني: thumbtack.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thumbtack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عندما تحتاج إلى استئجار شخص ما - منسق تنسيق حدائق، أو منسق أغاني، أو أي شخص - فإن Thumbtack يجدهم لك مجانًا. احصل على تقديرات الآن من المحترفين المستعدين للقيام بهذه المهمة.

الموقع الإلكتروني: thumbtack.com

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