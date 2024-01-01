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Thorntale

Thorntale

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الموقع الإلكتروني: thorntale.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thorntale على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Canva for data, product, and engineering teams Presentations for Data-Driven Storytelling Elevate your data stories and streamline your presentations with intuitive design that transforms complex data into captivating stories

الموقع الإلكتروني: thorntale.com

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