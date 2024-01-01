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مساعد تصميم المنتجات التوليدية لفرق تطوير المنتجات. Chordio هو مساعد تصميم منتج إبداعي يحول أوصاف النص إلى تصميمات، مما يساعد فرق تطوير المنتج على إزالة اختناقات التصميم. على سبيل المثال، يستخدم مدير المنتج في إحدى شركات التكنولوجيا Chordio لإنشاء ثلاثة خيارات وتطويرها لمفهوم ميزة جديد، ثم يقوم بتكرار التصميم ومواءمته مع الفريق في ورشة عمل واحدة بدلاً من جلسات متعددة.

الموقع الإلكتروني: chordio.com

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