Chordio

Chordio

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الموقع الإلكتروني: chordio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chordio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مساعد تصميم المنتجات التوليدية لفرق تطوير المنتجات. Chordio هو مساعد تصميم منتج إبداعي يحول أوصاف النص إلى تصميمات، مما يساعد فرق تطوير المنتج على إزالة اختناقات التصميم. على سبيل المثال، يستخدم مدير المنتج في إحدى شركات التكنولوجيا Chordio لإنشاء ثلاثة خيارات وتطويرها لمفهوم ميزة جديد، ثم يقوم بتكرار التصميم ومواءمته مع الفريق في ورشة عمل واحدة بدلاً من جلسات متعددة.

الموقع الإلكتروني: chordio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chordio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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