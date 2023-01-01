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The New Yorker

The New Yorker

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الموقع الإلكتروني: newyorker.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التقارير والملفات الشخصية والأخبار العاجلة والتغطية الثقافية والبودكاست ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة من The New Yorker.

الموقع الإلكتروني: newyorker.com

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