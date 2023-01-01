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The CW

The CW

cwtv.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الموقع الرسمي لشبكة CW، الذي يضم All American وRiverdale وKung Fu وThe Flash وSuperman & Lois وLegities وNancy Drew وBatwoman وDC's Stargirl وCharmed وDC's Legends of Tomorrow والمزيد.

الموقع الإلكتروني: cwtv.com

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