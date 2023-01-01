HoYoLAB هو منتدى مجتمع miHoYo، الذي يضم معلومات رسمية عن ألعابنا، ومجموعة متنوعة من فنون المعجبين، والأدوات المفيدة، والامتيازات الحصرية، وحكايات اللاعبين، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: hoyolab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HoYoLAB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.