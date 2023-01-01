WebCatalog
HoYoLAB

HoYoLAB

hoyolab.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

HoYoLAB هو منتدى مجتمع miHoYo، الذي يضم معلومات رسمية عن ألعابنا، ومجموعة متنوعة من فنون المعجبين، والأدوات المفيدة، والامتيازات الحصرية، وحكايات اللاعبين، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: hoyolab.com

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