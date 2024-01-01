TestFreaks

TestFreaks

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الموقع الإلكتروني: testfreaks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TestFreaks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتعاون TestFreaks مع علامات تجارية عالمية مثل HP وElectrolux وBrother وLG بالإضافة إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلين في كل قارة. يوفر TestFreaks مراجعات وتقييمات ومحتوى فيديو مجمعة جنبًا إلى جنب مع حلول استباقية لجمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإدارته وتقييمات البائع والأسئلة والأجوبة. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال المراجعة، تقدم TestFreaks واحدًا من أكثر الحلول ذات الأسعار التنافسية في السوق. مع وجودها الكبير في بلدان الشمال والشرق الأوسط وأستراليا وأماكن أخرى، فإن TestFreaks هو اسم يمكن أن يثق به تجار التجزئة والعملاء على حدٍ سواء.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: testfreaks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TestFreaks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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