يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tatler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تم نشر Tatler لأول مرة في عام 1709، وهو عبارة عن مزيج قوي من السحر والأزياء والمجتمع والميزات.

الموقع الإلكتروني: tatler.com

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