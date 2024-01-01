Tatler

Tatler

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tatler.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tatler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم نشر Tatler لأول مرة في عام 1709، وهو عبارة عن مزيج قوي من السحر والأزياء والمجتمع والميزات.

الموقع الإلكتروني: tatler.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tatler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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