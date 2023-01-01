أول نظام تشغيل للأزياء. CALA هي واجهة تصميم الأزياء الرائدة التي توحد عملية التصميم بأكملها - بدءًا من التفكير في المنتج وحتى تمكين التجارة الإلكترونية وتلبية الطلبات - في منصة رقمية واحدة. تتناسب CALA مع أي علامة تجارية: تجار التجزئة الكبار، ودور الأزياء متوسطة الحجم، والمصممين المستقلين.

الموقع الإلكتروني: ca.la

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