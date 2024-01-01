مجموعات تطوير برمجيات الواقع الافتراضي (VR). - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر مجموعات تطوير برامج الواقع الافتراضي، المعروفة باسم VR SDKs، الموارد الأساسية لصياغة وبناء وتقييم لقاءات الواقع الافتراضي. تعمل مجموعات تطوير البرامج (SDK) هذه، باعتبارها حجر الزاوية، على تسهيل إنشاء تجارب الواقع الافتراضي المتنوعة التي تتراوح من تطبيقات الهاتف المحمول إلى المساعي التسويقية الغامرة ومحاكاة التدريب. تشمل الوظائف الرئيسية مهام مثل دمج الكيانات ثلاثية الأبعاد وتكرارها ونقلها داخل البيئة الافتراضية. علاوة على ذلك، تعمل هذه الأدوات المساعدة على توسيع إمكانية الوصول إلى الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة، حيث تتضمن العديد من الأنظمة الأساسية ميزات السحب والإفلات للحصول على تجارب مخصصة. في بعض الأحيان، يمكن تحقيق التخصيص عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). على الرغم من أنها مصممة عادةً لأطر عمل وأجهزة معينة، إلا أن بعض مجموعات SDK تتميز بالتوافق عبر أنظمة متعددة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن بعض مجموعات SDK للواقع الافتراضي توفر إمكانات إنشاء الواقع المعزز (AR)، إلا أنها تختلف عن مجموعات SDK للواقع المعزز، والتي تم تصميمها خصيصًا للمساعدة في تطوير واختبار تطبيقات الواقع المعزز.