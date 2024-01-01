مجموعات تطوير برمجيات الواقع الافتراضي (VR). - التطبيقات الأكثر شعبية
توفر مجموعات تطوير برامج الواقع الافتراضي، المعروفة باسم VR SDKs، الموارد الأساسية لصياغة وبناء وتقييم لقاءات الواقع الافتراضي. تعمل مجموعات تطوير البرامج (SDK) هذه، باعتبارها حجر الزاوية، على تسهيل إنشاء تجارب الواقع الافتراضي المتنوعة التي تتراوح من تطبيقات الهاتف المحمول إلى المساعي التسويقية الغامرة ومحاكاة التدريب. تشمل الوظائف الرئيسية مهام مثل دمج الكيانات ثلاثية الأبعاد وتكرارها ونقلها داخل البيئة الافتراضية. علاوة على ذلك، تعمل هذه الأدوات المساعدة على توسيع إمكانية الوصول إلى الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة، حيث تتضمن العديد من الأنظمة الأساسية ميزات السحب والإفلات للحصول على تجارب مخصصة. في بعض الأحيان، يمكن تحقيق التخصيص عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). على الرغم من أنها مصممة عادةً لأطر عمل وأجهزة معينة، إلا أن بعض مجموعات SDK تتميز بالتوافق عبر أنظمة متعددة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن بعض مجموعات SDK للواقع الافتراضي توفر إمكانات إنشاء الواقع المعزز (AR)، إلا أنها تختلف عن مجموعات SDK للواقع المعزز، والتي تم تصميمها خصيصًا للمساعدة في تطوير واختبار تطبيقات الواقع المعزز.
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Trezi
trezi.com
Trezi هو منتج واقع افتراضي غامر لصناعة AEC يتيح تجربة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وبرامج الهندسة المعمارية بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.
StellarX
stellarx.ai
يجب أن يكون التعاون بسيطًا ومباشرًا وفعالاً. تعمل StellarX على تمكين محترفي الأعمال في مختلف الصناعات من تحسين أنفسهم من خلال تجارب غامرة تدعم الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى السحب والإفلات، أو الإمساك به والانطلاق، أو الإشارة إليه والنقر عليه، أو ضبطه ونسيانه. سمها ما شئت، واعتبرها منتهية، بدون رمز.
Viz4D
viz4d.com
يساعدك Viz4D على إنشاء عارض ثلاثي الأبعاد عالي الأداء قائم على الويب ويعمل بشكل رائع على الهاتف المحمول والواقع الافتراضي. لقد تم تصميمه خصيصًا للتجول في Archviz في الوقت الفعلي ومكون المنتج ثلاثي الأبعاد والعرض التقديمي. بفضل المجموعات الفريدة من تقنية التحسين التلقائي، حتى المشهد المعماري المعقد ا...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh، منصة تقدم إنشاء محتوى على الويب بدون تعليمات برمجية. إنه يؤكد على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام وقدرات التحويل ثلاثية الأبعاد المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى غامر دون برمجة، والاستفادة من مكتبة قوية من الأصول ثلاثية الأبعاد. يتم تبسيط مشاركة الإبداعات من...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR هي منصة سحابية غامرة رائدة لمراجعة التصميمات وإدارة العروض التقديمية للعملاء والتعاون مع المحترفين العاملين في صناعة البناء. من خلال عمليات التكامل المباشرة مع البرامج الرائدة مثل Autodesk Revit وSketchUp وEnscape وLumion وغيرها، يمكنك نقل تصميماتك إلى السحابة في غضون دقائق معدودة و: 1. مش...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR عبارة عن منصة تحليلية على مستوى المؤسسات للواقع الافتراضي. يمكنه تتبع وتجميع وتحليل معلومات القياس المرئية عن المستخدمين.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...