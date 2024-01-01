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أسواق الواقع الافتراضي (VR). - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل أسواق الواقع الافتراضي (VR) بمثابة منصات يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين استكشاف محتوى الواقع الافتراضي ومشاركته واكتشافه وشرائه، وخاصة ألعاب الهاتف المحمول. كما أنها توفر للمطورين مساحة لصياغة وعرض إبداعاتهم في الواقع الافتراضي، مما يشكل العمود الفقري لتجارب الواقع الافتراضي الشاملة. توفر هذه الأسواق منصة للمطورين لعرض أعمالهم وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لتنمية وإثراء بيئات الواقع الافتراضي. يستخدم المطورون هذه الموارد كأساس لصياغة تجارب الواقع الافتراضي المخصصة للألعاب أو تطبيقات الهاتف المحمول. على الرغم من أنها مصممة عادةً لأنظمة تشغيل وأجهزة محددة، إلا أن بعض الأنظمة الأساسية تسهل تكامل العلامات التجارية المختلفة لشاشات العرض المثبتة على الرأس (HMD) ووحدات التحكم، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجارب الواقع الافتراضي الخاصة بهم. تجد هذه الأسواق فائدة عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك تطوير الألعاب وصناعة الأفلام. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع اللاعبون بفرصة شراء ألعاب الواقع الافتراضي المطورة بالكامل مباشرة من هذه المنصات.

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Slip.Stream

Slip.Stream

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