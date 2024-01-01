برامج التسويق عبر القنوات - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج التسويق عبر القنوات العلامات التجارية من التواصل بسلاسة مع مسوقي القنوات والشركاء (مثل تجار التجزئة والوكلاء والموزعين والبائعين) والوكالات لتنفيذ برامج تسويقية قابلة للتطوير. يسهل هذا البرنامج إعداد تجارب المحتوى القابلة للتخصيص للمسوقين المحليين أو شركاء القنوات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التسويق الرقمي نيابة عن العلامة التجارية. يُعرف أيضًا باسم برنامج التسويق الموزع، وهو يقدم دعمًا تسويقيًا مستمرًا لشركاء القنوات، ويساعد الشركات في إدارة العلامات التجارية وتتبع أداء القناة. يتميز برنامج التسويق عبر القنوات عن برامج إدارة الشركاء، التي تسهل في المقام الأول الاتصال وتبادل المحتوى بين الشركة وشركائها، ويركز بشكل خاص على أتمتة عملية التسويق. فهو يوفر أدوات لإنشاء الحملات والمحتوى التسويقي، وبالتالي تقليل التكاليف على الشركات. يستخدم المسوقون هذا البرنامج لتحسين التمويل للتسويق المحلي وتوسيع الإعلانات ورسائل التسويق المحلية من خلال شبكاتهم الموزعة. على عكس برامج أتمتة التسويق، التي تعمل أيضًا على تبسيط سير العمل التسويقي وقياس نتائج الحملة، يتم استخدام برامج التسويق عبر القنوات حصريًا من قبل شركاء القنوات لتضخيم العلامات التجارية وزيادة الإيرادات. فهو يتيح للعلامات التجارية تحكمًا أكبر في استخدام المواد التسويقية داخل الشبكات الموزعة مع توفير المرونة للشركاء لتخصيص المحتوى التسويقي. غالبًا ما يتكامل برنامج التسويق عبر القنوات مع برنامج CRM، مما يمكّن الشركاء من تحميل العملاء المحتملين والسجلات الإضافية لأغراض التسويق. لكي يتم تضمين المنتج في فئة التسويق عبر القنوات، يجب أن يكون المنتج: * السماح لشركاء القنوات بالوصول إلى المواد والأصول والأدوات التسويقية من خلال منصة آلية. * توفير قدرات إدارة العملاء المحتملين، بما في ذلك رعاية العملاء المحتملين وتسجيلهم وتتبعهم. * مساعدة شركاء القنوات في تنفيذ حملات تسويقية فعالة وقابلة للتطوير ومتوافقة مع العلامة التجارية. * تقديم ميزات إعداد التقارير لتتبع نجاح برامج التسويق عبر القنوات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والأحداث والإعلانات الرقمية والمقاييس الأخرى.