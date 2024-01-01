برامج التسويق عبر القنوات - التطبيقات الأكثر شعبية
يمكّن برنامج التسويق عبر القنوات العلامات التجارية من التواصل بسلاسة مع مسوقي القنوات والشركاء (مثل تجار التجزئة والوكلاء والموزعين والبائعين) والوكالات لتنفيذ برامج تسويقية قابلة للتطوير. يسهل هذا البرنامج إعداد تجارب المحتوى القابلة للتخصيص للمسوقين المحليين أو شركاء القنوات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التسويق الرقمي نيابة عن العلامة التجارية. يُعرف أيضًا باسم برنامج التسويق الموزع، وهو يقدم دعمًا تسويقيًا مستمرًا لشركاء القنوات، ويساعد الشركات في إدارة العلامات التجارية وتتبع أداء القناة. يتميز برنامج التسويق عبر القنوات عن برامج إدارة الشركاء، التي تسهل في المقام الأول الاتصال وتبادل المحتوى بين الشركة وشركائها، ويركز بشكل خاص على أتمتة عملية التسويق. فهو يوفر أدوات لإنشاء الحملات والمحتوى التسويقي، وبالتالي تقليل التكاليف على الشركات. يستخدم المسوقون هذا البرنامج لتحسين التمويل للتسويق المحلي وتوسيع الإعلانات ورسائل التسويق المحلية من خلال شبكاتهم الموزعة. على عكس برامج أتمتة التسويق، التي تعمل أيضًا على تبسيط سير العمل التسويقي وقياس نتائج الحملة، يتم استخدام برامج التسويق عبر القنوات حصريًا من قبل شركاء القنوات لتضخيم العلامات التجارية وزيادة الإيرادات. فهو يتيح للعلامات التجارية تحكمًا أكبر في استخدام المواد التسويقية داخل الشبكات الموزعة مع توفير المرونة للشركاء لتخصيص المحتوى التسويقي. غالبًا ما يتكامل برنامج التسويق عبر القنوات مع برنامج CRM، مما يمكّن الشركاء من تحميل العملاء المحتملين والسجلات الإضافية لأغراض التسويق. لكي يتم تضمين المنتج في فئة التسويق عبر القنوات، يجب أن يكون المنتج: * السماح لشركاء القنوات بالوصول إلى المواد والأصول والأدوات التسويقية من خلال منصة آلية. * توفير قدرات إدارة العملاء المحتملين، بما في ذلك رعاية العملاء المحتملين وتسجيلهم وتتبعهم. * مساعدة شركاء القنوات في تنفيذ حملات تسويقية فعالة وقابلة للتطوير ومتوافقة مع العلامة التجارية. * تقديم ميزات إعداد التقارير لتتبع نجاح برامج التسويق عبر القنوات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والأحداث والإعلانات الرقمية والمقاييس الأخرى.
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SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Vibe.co
vibe.co
يتيح Vibe لأي مسوق، أي علامة تجارية، مهما كان حجمها، الإعلان على شاشة التلفزيون في غضون 5 دقائق. قم بتشغيل الحملات التلفزيونية بسهولة على أكثر من 500 قناة تلفزيونية وتطبيقات البث المباشر.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
Impartner
impartner.com
تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
حلول تسويقية مبتكرة عبر الإنترنت لشركات العلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر القنوات - تربط العلامات التجارية القوية والتجار المستقلين والمستهلكين معًا. تأسست شركة JGSullivan Interactive في الأصل عام 1955 باسم JGSullivan Advertising، وتتمثل رؤية JGSullivan Interactive اليوم في إحداث تحول في ا...
Vartopia
vartopia.com
تعتقد Vartopia أن هناك جانبين لعلاقة الشراكة مع البائعين. بينما تركز معظم PRM على الجانب المواجه للشريك في حزمة تكنولوجيا القناة. لم تقم Vartopia ببناء بوابة شركاء رائدة في الصناعة فحسب، بل قامت أيضًا ببناء تطبيقها للعمل بسلاسة ضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يساعد حل Vartopia في إدار...
Marvia
getmarvia.com
Marvia عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المحلي قائمة على SaaS. يعمل هذا البرنامج على تبسيط كل جانب من جوانب التسويق الموزع ويمكّن المؤسسات من التحكم مركزيًا في موادها التسويقية أثناء تخصيصها ونشرها على المستوى المحلي. قم بتنظيم وتخصيص وتوزيع المحتوى التسويقي الخاص بك بسهولة وتحقيق أقصى قدر من النتائج مع...
xAmplify
xamplify.com
منصة أتمتة تسويق القنوات مصممة للبساطة، وتساعد xAmplify على إشراك شركائك وإنشاء عملاء محتملين يقودهم الشركاء وتمكين شركائك من إبرام الصفقات. إنه يعمل في أي مرحلة من مراحل نضج قناتك. مع عقود من الخبرة، تم تصميم xAmplify مع وضع شركائك في الاعتبار. لقد كانوا حيث هم ووضعوا مشاكلهم وتحدياتهم في الاعتبار...
Channext
channext.com
قم بتحويل المزيد من الشركاء إلى إيرادات باستخدام منصة نجاح الشركاء الخاصة بـ Channext. قم بتوسيع نطاق أنشطة تمكين الشركاء والتسويق والمبيعات عبر منصة واحدة. اكتشف كيف تساعدك Channext: * تقسيم وإدارة شركائك لإدارة النجاح على نطاق واسع. * زيادة المشاركة التسويقية للشركاء وتوليد الطلب. * إدارة خط أناب...
MioDatos
miodatos.com
MioDatos عبارة عن منصة لأتمتة التسويق مصممة لجميع احتياجاتك التسويقية! يمكنك إنشاء حملات تسويقية ورسائل بريد إلكتروني جميلة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات مقصودة وحملات إحالة ومستندات تسويقية والمزيد! أنشئ حملات تسويقية لربع السنة، وإطلاق المنتجات الجديدة، والعطلات، وما إلى ذلك. يسمح Mi...
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء...
Relevize
relevize.com
تعظيم إيرادات مبيعات قناتك. تعد مبيعات القنوات أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستمر. قم بأتمتة عملية توليد الطلب لشركائك لتوليد العملاء المتوقعين وخطوط الأنابيب والإيرادات بكفاءة.
Mindmatrix
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تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.