برنامج تحديد موقع المتجر - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تحديد موقع المتجر على تمكين الشركات من إنشاء خرائط تفاعلية تعرض مواقعها الفردية أو المتعددة، ويتم دمجها بسلاسة في موقع الويب الخاص بها. تعمل هذه الأدوات متعددة الاستخدامات على تسهيل التجميع السريع لقوائم المواقع والخرائط مباشرة من بيانات جدول البيانات، بينما تقدم أيضًا رؤى قيمة حول سلوكيات العملاء وأنماط حركة المرور. ومن خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة في البرمجة وتقليل الوقت الاستثماري المرتبط عادةً بإنشاء خرائط مواقع المتجر، يعمل هذا البرنامج على تبسيط العملية للمستخدمين على جميع المستويات.