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يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Fireflies.ai
fireflies.ai
فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Aircall
aircall.io
Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
Gong.io
gong.io
Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.
Balto
balto.ai
بالطو هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال عبر توجيه الوكلاء وتقديم توصيات في الوقت الحقيقي خلال المكالمات.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
Outreach
outreach.io
Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.
Colibri.ai
colibri.ai
تطبيق Colibri.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات العملاء وتقديم ملخصات وتوصيات لتحسين التواصل وزيادة الإنتاجية.
Sybill
sybill.ai
Sybill هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المبيعات وتوفير ملخصات دقيقة للمكالمات، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجيات الاتصال.
Salesroom
salesroom.com
تطبيق Salesroom هو منصة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الصناعي، تتابع تفاعل المشترين وتساعد في تحسين مهارات التواصل الافتراضي لفريق المبيعات.
Kixie
kixie.com
Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai هي منصة تحليلات للمحادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء عبر المكالمات والاجتماعات والبريد الإلكتروني لتحسين أداء فرق المبيعات.
Salesken
salesken.ai
Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Verint
verint.com
Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.
Laxis
laxis.com
Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.
Aviso
aviso.com
أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.
Echo AI
echoai.com
تطبيق Echo AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء تلقائيًا، مما يساعد الشركات على فهم احتياجاتهم واتخاذ القرارات بناءً على بيانات حقيقية.
Cordless
cordless.io
كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.
Attention
attention.tech
تطبيق Attention هو منصة ذكاء اصطناعي لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال تحليل بيانات المحادثات وتدريب المندوبين وأتمتة المهام.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai هو منصة ذكاء محادثات تقدم نسخًا فورية وتحليلات للبيانات غير المنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Ender Turing
enderturing.com
تطبيق Ender Turing يحدد أفضل الأداء في المكالمات والدردشات والاجتماعات الفيديو. يساعد على تحسين الأداء والنمو في فرق المبيعات وخدمة العملاء.
Wudpecker
wudpecker.io
تطبيق وودبيكر يقوم بتسجيل مكالمات المبيعات، وتوليد ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء.
Modjo
modjo.ai
تطبيق Modjo يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات المبيعات من خلال تحليل المعلومات الرئيسية من تفاعلات العملاء، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تتبع التغيرات في خطوط الأنابيب وتحديث Salesforce بسرعة وسهولة.
Jiminny
jiminny.com
تساعد Jiminny الفرق التجارية في تسجيل وتحليل المكالمات، مما يوفر رؤى قيمة لتحسين أداء المبيعات وتفاعل العملاء.
CallSource
callsource.com
CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Spinach
spinach.ai
Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.
Convin
convin.ai
Convin هو برنامج لإدارة مراكز الاتصال يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل ويحلل محادثات العملاء، ويدعم تحسين أداء الوكلاء وتجربة العملاء.
Marchex
marchex.com
تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.
Meetric
meetric.com
تطبيق Meetric يساعد في تسجيل وتحليل وتحسين الاجتماعات البيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الاتصال بتطبيقات مثل Teams وZoom وGoogle Meet.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.ai مراكز الاتصال على تحسين الأداء من خلال مراقبة المكالمات والتدريب المخصص للوكلاء، مما يزيد من رضا العملاء والإيرادات.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز عمليات الإيرادات الذي يوفر رؤى مالية سريعة ويجمع البيانات من الأنشطة البيعية وأنظمة CRM لتحسين أداء الإيرادات.
Convirza
convirza.com
Convirza هو تطبيق لتتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين جودة المكالمات وتحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات.
Knowtworthy
knowtworthy.com
تعزز تطبيق Knowtworthy فعالية الاجتماعات من خلال مشاركة الملاحظات في الوقت الحقيقي والتعديل التعاوني بين أعضاء الفريق.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد ذكي للاجتماعات الافتراضية، يساعد في تحسين المشاركة والتواصل وتوثيق المناقشات بشكل عادل وفعال.
Capturi
capturi.ai
تطبيق Capturi هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات الشركات مع العملاء. يقدم رؤى قابلة للتنفيذ ويعزز تجربة العملاء.
Zipteams
zipteams.com
تطبيق Zipteams يقدم غرف اجتماعات ذكية لفرق المبيعات والدعم، مع توفير سياق العملاء والرؤى والتوصيات لتحسين الاجتماعات.
Traq.ai
traq.ai
TRAQ.AI هو منصة ذكاء للمبيعات تقدم تحليل المكالمات وتسجيلها لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال رؤى دقيقة وتوصيات تدريب.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تطبيق Gryphon.ai يقدم ذكاء محادثات الوقت الحقيقي والتوافق التلقائي لفِرق المبيعات وخدمة العملاء، مع إدارة مكالمات متقدمة وتحليل المشاعر.
Abstrakt
abstrakt.ai
أبستراكت هو منصة لمراكز الاتصال تساعد الوكلاء في الوقت الحقيقي، وتزيل العوامل الذاتية، وتؤتمت ضمان الجودة لكل مكالمة لتحسين نتائج الأعمال.
AI Rudder
airudder.com
تطبيق AI Rudder يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأتمتة مكالمات مراكز الاتصال، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace هو تطبيق يعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالكلام واللغة، ويركز على تحسين تكنولوجيا الصوت لمراكز الاتصالات.
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