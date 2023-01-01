TAFE NSW هو المزود الرائد للتعليم والتدريب في أستراليا. من خلال التدريس الافتراضي وجهًا لوجه، والذي يتم تقديمه بطريقة مسؤولة اجتماعيًا.

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