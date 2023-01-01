WebCatalog
TAFE NSW

TAFE NSW

tafensw.edu.au

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TAFE NSW على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TAFE NSW هو المزود الرائد للتعليم والتدريب في أستراليا. من خلال التدريس الافتراضي وجهًا لوجه، والذي يتم تقديمه بطريقة مسؤولة اجتماعيًا.

الموقع الإلكتروني: tafensw.edu.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TAFE NSW. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TAFE NSW Sydney

TAFE NSW Sydney

learn.sydneytafe.edu.au

BizLibrary

BizLibrary

lms.bizlibrary.com

Coding Rooms

Coding Rooms

app.codingrooms.com

Education Galaxy

Education Galaxy

app.educationgalaxy.com

K12

K12

login-learn.k12.com

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

LearnCube

LearnCube

app.learncube.com

ALX Africa

ALX Africa

intranet.alxswe.com

Booker Catering

Booker Catering

booker.co.uk

iHASCO

iHASCO

app.ihasco.co.uk

General Assembly

General Assembly

generalassemb.ly

Hal Leonard

Hal Leonard

halleonard.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية