Coding Rooms

منصة تدريب وتمكين المطورين. يمكنك إنشاء جميع مستويات تعليم البرمجة التفاعلية وتقديمها بسهولة - بدءًا من تعليم المبتدئين وحتى إعادة تدريب المحترفين - وتنفيذ ذلك على نطاق واسع، سواء كنت تدرب عشرة آلاف أو عشرة آلاف. ‍

الموقع الإلكتروني: codingrooms.com

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