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Booker Catering

Booker Catering

booker.co.uk

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Booker هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات البيع بالجملة في المملكة المتحدة وهي جزء من مجموعة Tesco. نحن نخدم مقدمي الطعام وتجار التجزئة والشركات الأخرى؛ تقديم خدمات التوصيل والتحصيل عبر شبكة فروعنا الوطنية.

الموقع الإلكتروني: booker.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Booker Catering. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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