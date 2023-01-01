Booker Catering

Booker هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات البيع بالجملة في المملكة المتحدة وهي جزء من مجموعة Tesco. نحن نخدم مقدمي الطعام وتجار التجزئة والشركات الأخرى؛ تقديم خدمات التوصيل والتحصيل عبر شبكة فروعنا الوطنية.

الموقع الإلكتروني: booker.co.uk

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