Zoolz

Zoolz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zoolz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoolz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zoolz هي المزود الرائد في السوق للتخزين السحابي. يوفر حلاً سحابيًا آمنًا وبأسعار معقولة للشركات والأفراد.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: zoolz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoolz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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