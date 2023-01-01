يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tableaunoir على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Tableaunoir عبارة عن سبورة على الإنترنت. يتم استخدامه بشكل مثالي مع جهاز لوحي للرسومات. ساعد جمهورك على التركيز على المحتوى عن طريق إخفاء شريط الأدوات واستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

الموقع الإلكتروني: tableaunoir.github.io

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