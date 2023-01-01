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Tableaunoir

Tableaunoir

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tableaunoir.github.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tableaunoir على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tableaunoir عبارة عن سبورة على الإنترنت. يتم استخدامه بشكل مثالي مع جهاز لوحي للرسومات. ساعد جمهورك على التركيز على المحتوى عن طريق إخفاء شريط الأدوات واستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

الموقع الإلكتروني: tableaunoir.github.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tableaunoir. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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