من الناحية المثالية هي منصة ابتكارية تقدم رؤى عند الطلب للعلامات التجارية لاختبار المفاهيم والأفكار والرسائل. باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، سيتمكن الأشخاص الذين يستخدمون الوضع المثالي من اكتشاف الفرص وتنمية الأفكار الرائعة. مع "مثالي"، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الوصول إلى الرؤى في كثير من الأحيان - وهو ما يعني تغييرًا كبيرًا للعلامات التجارية وفرق الابتكار

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