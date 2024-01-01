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الموقع الإلكتروني: goideally.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ideally على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من الناحية المثالية هي منصة ابتكارية تقدم رؤى عند الطلب للعلامات التجارية لاختبار المفاهيم والأفكار والرسائل. باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، سيتمكن الأشخاص الذين يستخدمون الوضع المثالي من اكتشاف الفرص وتنمية الأفكار الرائعة. مع "مثالي"، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الوصول إلى الرؤى في كثير من الأحيان - وهو ما يعني تغييرًا كبيرًا للعلامات التجارية وفرق الابتكار

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: goideally.com

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Dovetail

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Qualtrics

Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

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