RoutineHub هو مجتمع متنامٍ يدور حول أتمتة أجهزة iPhone وiPad من Apple باستخدام اختصارات Siri. تعد الاختصارات الموجودة على أجهزة iOS وسيلة فعالة جدًا لأتمتة المهام التي تقوم بها بشكل متكرر. في RoutineHub، يمكنك العثور على اختصارات رائعة لأتمتة جهازك وتحميل اختصاراتك الخاصة لمشاركتها مع أصدقائك.

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