مجموعات منسقة من أفضل الروابط حول الاختصارات. يعد تطبيق Apple Shortcuts (المعروف أيضًا باسم Siri Shortcuts) منصة مثيرة لأتمتة المهام.

الموقع الإلكتروني: shortcuts.directory

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