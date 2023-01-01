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iFixit

iFixit

ifixit.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

iFixit هو مجتمع عالمي من الأشخاص الذين يساعدون بعضهم البعض في إصلاح الأشياء. دعونا نصلح العالم، جهازًا تلو الآخر. يمكنك استكشاف الأخطاء وإصلاحها مع الخبراء في منتدى الإجابات، وإنشاء أدلة إرشادية خاصة بك لمشاركتها مع العالم. أصلح أجهزة Apple وAndroid الخاصة بك - واشترِ جميع الأجزاء والأدوات اللازمة لمشاريع الإصلاح التي يمكنك تنفيذها بنفسك.

الموقع الإلكتروني: ifixit.com

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