أكثر من مجرد مدير علامات التبويب. تعامل بسهولة مع علامات التبويب والملاحظات والمهام. قم بتنظيم كل ذلك بشكل مرئي في متصفحك.

الموقع الإلكتروني: tabextend.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ tabExtend Dashboard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.