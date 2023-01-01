StarByFace

1. قم بتحميل صورة يجب أن يكون هناك شخص واحد فقط في الصورة. التوصيات: يجب أن يكون الوجه واضحاً للعيان، ومن الأفضل استخدام الصور الأمامية. تعتمد دقة التعرف على الوجه على دقة صورة الوجه وجودتها. 2. يتعرف النظام على الوجه يتعرف النظام على الوجه ويقوم بإنشاء رسم للوجه. يمكن لنظام الكشف عن نقاط الوجه اكتشاف مكونات الوجه الرئيسية بما في ذلك الحاجبين والعينين والأنف والفم والوضعية. 3. استمتع بالنتيجة! تقوم الشبكة العصبية بمقارنة وجوه المشاهير وتقترح الوجوه الأكثر تشابهاً. نحن لا نقوم بتخزين الصور التي تم تحميلها. يتم حذف جميع الصور بعد التعرف عليها. لن يتم حفظ الصورة إلا إذا اخترت مشاركتها.

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