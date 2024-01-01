يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Spontivly هي أداة لتحليل البيانات تتكامل مع مجموعة أدوات الشركة للسماح برؤى وكفاءات أكبر. هدفنا هو تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال تمكين الفرق باستخدام لوحات تحكم بيانات بسيطة.

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