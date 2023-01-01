الخدمات المصرفية لما تقوم ببنائه. SpaceRemit هي شركة تكنولوجيا مالية، تسمح لأي شخص بالدفع بأي طريقة يفضلها، بما في ذلك من خلال الحسابات المصرفية أو طرق الدفع المحلية أو أرصدة الحسابات، دون مشاركة المعلومات المالية.

الموقع الإلكتروني: spaceremit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spaceremit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.