قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

الموقع الإلكتروني: rapyd.net

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