سورا، من خلال التعليم OverDrive. استعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية من مكتبة مدرستك مع Sora. الإعداد بسيط - ما عليك سوى العثور على مدرستك وتسجيل الدخول. ثم قم بتنزيل أو بث واجباتك وكتبك المفضلة على جهازك.

الموقع الإلكتروني: meet.soraapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sora. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.